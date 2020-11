Download Lagu Ndas Gerih Denny Caknan, Lirik Lagu Ndas Gerih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Ndas Gerih adalah single terbaru milik penyanyi dangdut koplo, Denny Caknan, yuk download lagu Ndas Gerih dinyanyikan Denny Caknan, serta lirik lagu Ndas Gerih.

Lirik Lagu Ndas Gerih

Jane aku ra pernah ngerti

Perasaanmu kepadaku

Tapi aku berusaha mencari

Isi hati dari sikapmu

Yen pancen atimu kuwi iso tenanan

Tak usahakno ning pelaminan

Kudu sabar ngadepi masalah kahananku

Sing nesrimo, sing legowo

Lawuh ku mie bancaan

Blendrang tuntut gedang

Ben gurih sengojo tak campur ndas gerih

Isuk kudu wis tangi

Ngecong wedang kopi

Ben aku semangat nggolekno rejeki

Tugasmu mung ning omah

Aku tak sing nglakoni polah

Urepmu semangatku sayangku padamu

I Will always I Love You

