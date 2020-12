Bagikan Foto Ulang Tahun Harvey Moeis Ke 35 Tahun, Sandra Dewi Malah Dikomentari Tentang Anak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru saja Harvey Moeis, pengusaha yang lebih kenal sebagai suami dari aktris cantik Sandra Dewi berulang tahun ke-35.

Di hari spesialnya itu, Harvey mendapat kejutan sederhana di rumah.

Ayah dari Raphael dan Mikhael Moeis itu mendapat kue ulang tahun berbentuk apartemen.

Disebutkan oleh Sandra Dewi, sudah selama 7 tahun ia merayakan ulang tahun Harvey dan memesan kue dari orang yang sama.

"Happy birthday my panjang umur, sehat, bahagia & selalu berhikmat yah..

you mean the world to us..

ga tau mau wish apalagi,

kita terlalu cinta sama kamu hahaha

Makasih @natashatantama udah 7thn buatin kue kita

dari pertama pacaran sampe skrg..