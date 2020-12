Chord Gitar dan Lirik Lagu Ngawi Nagih Janji Denny Caknan feat Ndarboy Genk, Aku Teko Nagih Janji

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ngawi Nagih Janji Denny Caknan feat Ndarboy Genk

Intro: C G Am G F Fm

C F

Kowe mbiyen, ngomong tresno

G C -G/B

Janji rabakal ngeliyo

Am

Jare pun manteb atimu

Dm G F G

Bakal ngenteni baliku

C F

Siseh wetan Kartonyono

G C -G/B

Aku pamit bablas lungo

Am Dm

Pandongamu sing tak jaluk

F G

Aku bakal mantuk

Em Am

Rino wengi aku kelebon impenmu

Dm

Tangi-tangi pethuk'an bayanganmu

G

Neng pikir iki

F C

Bungah.. ati sing tau nduweni

Dm G

Mbendino tak rasani sak iki aku bali

Chorus:

C G Am

Neng Ngawi aku teko nagih janji

G F

Kutho iki cen ngangeni

C Dm

Sliramu tak anti-anti

G C

Neng alun-alun ngawi

G Am

Roso iki iseh podo

G F

Ora ono sing bedo

C Dm

Madep mantep karo kowe

G C

Nek ra kowe ora wae

MUSIK: C G/B Am G

F C Dm G

F C G/B Am

hu uu hu u u