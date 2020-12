Chord Gitar dan Lirik Lagu Pudar Payung Teduh feat Ghita, Hujan Tak Juga Datang

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pudar Payung Teduh feat Ghita

Em Cm

Hujan tak juga datang

Em Cm

Tanah mengering, udara me-ma-nas

Am G Em

Kurindukan air langit itu

Am G Em

Kuingin berlarian di tubuhnya

Am B7 Em Am B7

Aku akan menyebarkan kesegaran

Em B7 Em B7

Tapi hujan tak juga datang

Em B7 Em

Tak kulihat apa pun

Am Em

Hanya gerah,

Am Em

Tak tertahan

Am B7 Em

Semua memudar

Em Cm

Am G Em

Kurindukan air langit itu

Am G Em

Kuingin berlarian di tubuhnya

Am B7 Em Am B7

Aku akan menyebarkan kesegaran

Em B7 Em B7

Tapi hujan tak juga datang

Em B7 Em

Tak kulihat apa pun

Am Em

Hanya gerah,

Am Em

Tak tertahan

Am B7

Semua

Em B7 Em B7

Tapi hujan tak juga datang

Em B7 Em

Tak kulihat apa pun

Am Em

Hanya gerah,

Am Em

Tak tertahan

Am B7 Em

Semua memudar