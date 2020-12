Chord Gitar Lagu Happy Birthday Ten 2 Five, Lirik Lagu Happy Birthday

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Happy Birthday dinyanyikan Ten 2 Five.

Termasuk, lirik lagu Happy Birthday dalam kunci gitar atau chord Ten 2 Five.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Air Mata Api Iwan Fals, Lirik Lagu Air Mata Api

Baca juga: Chord Gitar Lagu Air Mata Surga Dewi Sandra, Lirik Lagu Air Mata Surga

[intro] E A

E B A

Hari ini saat bahagia untukmu

E B A

Bertambah 1 tahun usiamu

F#m G#m

Kunyanyikan sebuah lagu

A B

Agar istimewa harimu

[Chorus]

E B

Happy birthday to you

F#m A

Happy birthday to you

C#m B A

Happy birthday to you

F#m G#m

Hari ini istimewa

A

Karena ini ulang tahunmu

F#m G#m

Hari ini berbahagia

A B

Nikmati saja

Itulah, chord gitar Happy Birthday dinyanyikan Ten 2 Five, serta lirik lagu Happy Birthday dalam kunci gitar atau chord Ten 2 Five.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)