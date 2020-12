Chord Gitar Lagu Jangan Dulu Pergi Seventeen, Lirik Lagu Jangan Dulu Pergi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Jangan Dulu Pergi dinyanyikan Seventeen.

Termasuk, lirik lagu Jangan Dulu Pergi dalam kunci gitar atau chord Seventeen.

Intro : G…..

G..Am..D..G

Em..Am..D..



G Am

..Daun daun yang berjatuhan

D G

..Yang ditiup angin malam

Em Am

..Seperti itulah kisahku

D Cm

..Sedang merindukanmu



G Am

..Bagaikan tetesan sang embun

D G

..Tak letih membasahi pagi

Em Am

..Seperti itulah kasihku

D G

..Kau selalu dihati..



Reff :

C D Bm Em

Jangan pergi jangan dulu pergi..

Am D G

Ku menyerah..ku membutuhkanmu

-G/B C D Bm Em

Ku bergelut dengan rasa sedih..

Am D (Cm)

Ku kan selalu merindukanmu..



Musik : Cm..G/B..Cm/D#..D..

ooo woo ooo..



Reff :

-G/B C D Bm Em

Jangan pergi jangan dulu pergi..

Am D G

Ku menyerah..ku membutuhkanmu

C D Bm Em

Ku bergelut dengan rasa sedih..

Am D C D

Ku kan selalu merindukanmu..



Bm Em

Jangan pergi..

Am D G

Ku menyerah ku membutuhkanmu

C D Bm Em

Ku bergelut dengan rasa sedih..

Am D (G)

Ku kan selalu merindukanmu..



Outro : G..Am..D..G

Em..Am..D..

G..Am..D..G

Em..Am..D..

Itulah, chord gitar Jangan Dulu Pergi dinyanyikan Seventeen, serta lirik lagu Seventeen dalam kunci gitar atau chord Seventeen. (Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)