Chord Gitar Lagu Siapakah Dirimu Lobow, Lirik Lagu Siapakah Dirimu

Intro: A F#m D A F#m D A Dengarkanlah Hanya Tuk Kali Ini E F#m Bm E Kan Ku Katakan Isi Hatiku A F#m D A Semuanya Kan Ku Ungkapkan E F#m Bm E Coba Ku Lihat Apa Kau Mengerti Chorus: A F#m Karna Semakin Hari D A C# Kita Jalan Bersama E F#m Tapi Aku Tak Mengenal Bm E A Siapakah Dirimu Int D



A F#m D A C# Jika Memang Cinta Kau Dan Aku E F#m Bm E Harus Berakhir Dan Menyakitkan A F#m D A C# Ku Terima Pasti Kan Ku Relakan E F#m Bm E Biar Tanpaku Kau Bahagia Chorus: A F#m Karna Semakin Hari D A C# Kita Jalan Bersama E F#m Tapi Aku Tak Mengenal Bm E Siapakah Dirimu A F#m Sudah Lama Terasa D A C# Ku Selalu Mengalah E F#m Atau Memang Kau Inginkan Bm E A Cukup Sampai Di Sini D A C# Kau Takkan Pernah Tahu Dan Menyadari D C#m E A F#m D Hancurnya Hati Ini A C# E F#m Bm E Hancurnya Hati Ini Chorus: A F#m Karna Semakin Hari D A C# Kita Jalan Bersama E F#m Tapi Aku Tak Mengenal Bm E Siapakah Dirimu D A C# Sudah Lama Terasa Bm F#m Ku Selalu Mengalah D A C# Atau Memang Kau Inginkan Bm F#m Cukup Sampai Di Sini D E A

