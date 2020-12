Chord Gitar Lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti Anneth Delliecia 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti dinyanyikan Anneth Delliecia.

C F Dm G

C Em

Ku hampiri

F C

Jalan yang kita lewati

F C Dm G

Setiap hari.. kita disini

C Em

Ku menanti

F C

Hadirmu untuk kembali

Dm Bm Em

Hanya kenangan

Am Dm G

Yang tersisa disini

Am E

Namun sekarang kau telah pergi

C D G

Dan ku yakini kau takkan kembali

* Reff

C

Mungkin hari ini

Am Dm

Hari esok atau nanti

Bm E Am G

Berjuta memori yang terpatri

F G

Dalam hati ini

C

Mungkin hari ini

Am Dm

Hari esok atau nanti

Bm E Am

Tak lagi saling menyapa

G Dm G

Meski ku masih harapkanmu

