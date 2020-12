Chord Gitar Lagu Secukupnya Hindia, Lirik Lagu Secukupnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Secukupnya dinyanyikan Hindia.

Termasuk, lirik lagu Secukupnya dalam kunci gitar atau chord Hindia.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Sirna Virzha, Lirik Lagu Sirna

Baca juga: Chord Gitar Lagu Badai Bulan Desember AKA, Lirik Lagu Badai Bulan Desember

Intro : F Am G

F

kapan terakhir kali

Am

kamu dapat tertidur tenang renggang

F

tak perlu memikirkan tentang

Am

apa yang akan datang

G

diesok hari

F

tubuh yang berpatah hati

F

bergantung pada gaji

Am

berlomba jadi asri

Am

mengais validasi

Dm

dan akupun tak hadir

Dm

seakan paling mahir

G

menenangkan dirimu

Am

yang merasa terpinggirkan

Dm Dm

dunia tak pernah adil

G

kita semua gagal

G

angkat minumanmu

F

bersedih bersama sama

Reff I:

F G

a a a a a sia sia

Am F

pada akhirnya putus asa

G

terekam pedih semua masalahnya

Am F

lebih dari yang secukupnya

Int. F Am G

F

rekam gambar dirimu yang

Am

terabadikan bertahun silam

F

putra putri sakit hati

ayah ibu sendiri

Am

komitmen lama mati

G

hubungan yang menyepi

Dm

wisata masa lalu

Dm

kau hanya merindu

G

mencari pelarian

Am

dari pengabdian

Dm

yang terbakar sirna

Dm

mengapur berdebu

G

kita semua gagal

G

ambil sedikit tisu

F

bersedihlah secukupnya

Reff II:

F G

a a a a a secukupnya

Am F

kan masih ada penggantinya

G

belum waktunya kau bisa menjawabnya

Am Dm

a a a a a secukupnya

Dm Am

semua yang sirna

G Am

kan kembali lagi

Dm Am

semua yang sirna

G Am

kan nanti berganti

Outro : F G Am

F G Am

F G Am

F G Am

Itulah, chord gitar Secukupnya dinyanyikan Hindia, serta lirik lagu Secukupnya dalam kunci gitar atau chord Hindia.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)