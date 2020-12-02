Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Sirna Virzha, Lirik Lagu Sirna
Chord gitar Sirna dinyanyikan Virzha, serta lirik lagu Sirna dalam kunci gitar atau chord Virzha.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sirna dinyanyikan Virzha.
Termasuk, lirik lagu Sirna dalam kunci gitar atau chord Virzha.
Baca juga: Chord Gitar Lagu Dengan NafasMu Ungu
Baca juga: Chord Gitar Lagu Yang Ku Mau Kau Tak Mau Drive, Lirik Lagu Yang Ku Mau Kau Tak Mau
**
C Am F G
C G/B Am
Kau buat sirna sudahlah
F G
Harapanku hidup bersamamu
*
C G/B
Ada satu hal yang tak bisa di hindarkan
Am G
Walau hati tak rela untuk menangis
F G
Semua takan ada yang kekal
* Reff
C G/B Am G
Kau buat sirna sudahlah
F G
Harapanku hidup bersamamu
C G/B Am G
Dulu dirimu diriku
F G
Kita menyatu tak lepas oleh waktu
*
C G/B
Ada janji yang pernah kita utarakan
Am G
Dulu tak ingin ingkar tak ingin hilang
F G
Semua takan ada yang kekal
C Am F G
* Reff
C G/B Am G
Kau buat sirna sudahlah
F G
Harapanku hidup bersamamu
C G/B Am G
Dulu dirimu diriku
F G
Kita menyatu tak lepas oleh waktu
C G/B Am G
Kau buat sirna sudahlah
F G
Harapanku hidup bersamamu
C G/B Am G
Dulu dirimu diriku
F G
Kita menyatu tak lepas oleh waktu
Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Sirna - Virzha, Ada Janji yang Pernah Kita Utarakan
Itulah, chord gitar Sirna dinyanyikan Virzha, serta lirik lagu Sirna dalam kunci gitar atau chord Virzha. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)
|Chord Gitar Lagu Badai Bulan Desember AKA, Lirik Lagu Badai Bulan Desember
|Chord Gitar Lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti Anneth Delliecia
|Chord Gitar Lagu Kenangan Desember Arie Koesmiran, Lirik Lagu Kenangan Desember
|Chord Gitar Lagu Syukran Lilla Sabyan Gambus, Alhamdulillah Wasyukurillah
|Chord Gitar Lagu Cinta di Ujung Nafas Wali dan Lirik Lagu Cinta di Ujung Nafas