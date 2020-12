Chord Gitar Lagu Sirna Virzha, Lirik Lagu Sirna 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sirna dinyanyikan Virzha.

Termasuk, lirik lagu Sirna dalam kunci gitar atau chord Virzha.

**

C Am F G

C G/B Am

Kau buat sirna sudahlah

F G

Harapanku hidup bersamamu

*

C G/B

Ada satu hal yang tak bisa di hindarkan

Am G

Walau hati tak rela untuk menangis

F G

Semua takan ada yang kekal

* Reff

C G/B Am G

Kau buat sirna sudahlah

F G

Harapanku hidup bersamamu

C G/B Am G

Dulu dirimu diriku

F G

Kita menyatu tak lepas oleh waktu

*

C G/B

Ada janji yang pernah kita utarakan

Am G

Dulu tak ingin ingkar tak ingin hilang

F G

Semua takan ada yang kekal

C Am F G

* Reff

C G/B Am G

Kau buat sirna sudahlah

F G

Harapanku hidup bersamamu

C G/B Am G

Dulu dirimu diriku

F G

Kita menyatu tak lepas oleh waktu

C G/B Am G

Kau buat sirna sudahlah

F G

Harapanku hidup bersamamu

C G/B Am G

Dulu dirimu diriku

F G

Kita menyatu tak lepas oleh waktu

