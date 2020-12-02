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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Sirna Virzha, Lirik Lagu Sirna

Chord gitar Sirna dinyanyikan Virzha, serta lirik lagu Sirna dalam kunci gitar atau chord Virzha.

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Chord Gitar Lagu Sirna Virzha, Lirik Lagu Sirna 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sirna dinyanyikan Virzha.

Termasuk, lirik lagu Sirna dalam kunci gitar atau chord Virzha.

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**
C Am F G

    C      G/B    Am
Kau buat sirna sudahlah
 F         G
Harapanku hidup bersamamu

*
C        G/B
Ada satu hal yang tak bisa di hindarkan
Am                                G
Walau hati tak rela untuk menangis
   F                 G
Semua takan ada yang kekal

* Reff
    C      G/B   Am    G
Kau buat sirna sudahlah
 F         G
Harapanku hidup bersamamu
 C      G/B    Am G
Dulu dirimu diriku
     F             G
Kita menyatu tak lepas oleh waktu

*
C         G/B
Ada janji yang pernah kita utarakan
Am                                   G
Dulu tak ingin ingkar tak ingin hilang
   F                 G
Semua takan ada yang kekal

C Am F G

* Reff

    C      G/B   Am    G
Kau buat sirna sudahlah
 F         G
Harapanku hidup bersamamu
 C      G/B    Am G
Dulu dirimu diriku
     F             G
Kita menyatu tak lepas oleh waktu

    C      G/B   Am    G
Kau buat sirna sudahlah
 F         G
Harapanku hidup bersamamu
 C      G/B    Am G
Dulu dirimu diriku
     F             G
Kita menyatu tak lepas oleh waktu

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Sirna - Virzha, Ada Janji yang Pernah Kita Utarakan

Itulah, chord gitar Sirna dinyanyikan Virzha, serta lirik lagu Sirna dalam kunci gitar atau chord Virzha. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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