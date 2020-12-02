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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Syukran Lilla Sabyan Gambus, Alhamdulillah Wasyukurillah

Simak, chord gitar Syukran Lilla dinyanyikan Sabyan Gambus. Termasuk, lirik lagu Syukran Lilla

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TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi. Chord gitar Lagu Syukran Lilla Sabyan Gambus. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Syukran Lilla dinyanyikan Sabyan Gambus.

Termasuk, lirik lagu Syukran Lilla dalam kunci gitar atau chord Sabyan Gambus.

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[Intro]
E C#m F#m C#m B
C#m F#m A
Am E A

[Verse 1]
E               B                A 
kusadari..semua yang ku ingin
F#m              E
bukan yang..terbaik
E                 B              A
yang kau beri..tak selalu jadi
A                 E
keiginan..hati
E           E7/C#         F#m     B
Ampuni salahku menilaimu
A                        B
salahku..telah jauh darimu..

[Verse 1]
E                   B               A
kusadari..semua yang ku ingin
F#m               E
bukan yang..terbaik
E                B               A
yang kau beri..tak selalu jadi
A                 E
keiginan..hati
E        E7/C#       F#m       B
Ampuni salahku menilaimu
A                     B
salahku telah jauh darimu..

[Chorus]
E                              B
alhamdulillah wasyukurillah
A              E
terimakasihku atas segalanya
E                            B
alhamdulillah wasyukurillah
A
tak pantasku mengeluh
B                       E
kau telah beriku segalanya

[Bridge]
C#m            F#              A
kau tahu tentangku isi hidupku
C#m                       B
tentang semua yang baik untukku..
A                 F#m
segala puji bagimu

[Instrumental]

F#m B E A
F#m B E
Em Bm D Am
C B

[Chorus]
E                       B
alhamdulillah wasyukurillah
A                            E
terimakasihku atas segalanya
E                            B
alhamdulillah wasyukurillah
A
tak pantasku mengeluh
B                  E
kau telah beriku segalanya

[Chorus]
E                       B
alhamdulillah wasyukurillah
A                              E
terimakasihku atas segalanya
E                  B
alhamdulillah wasyukurillah
A
tak pantasku mengeluh
B             C#m              A       E
kau telah beriku segalanya..ho oo

Itulah, chord gitar Syukran Lilla dinyanyikan Sabyan Gambus, serta lirik lagu Syukran Lilla dalam kunci gitar atau chord Sabyan Gambus.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)

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Tribunlampung.co.id
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Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung
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