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Chord Gitar Lagu Syukran Lilla Sabyan Gambus, Alhamdulillah Wasyukurillah
Simak, chord gitar Syukran Lilla dinyanyikan Sabyan Gambus. Termasuk, lirik lagu Syukran Lilla
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Syukran Lilla dinyanyikan Sabyan Gambus.
Termasuk, lirik lagu Syukran Lilla dalam kunci gitar atau chord Sabyan Gambus.
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[Intro]
E C#m F#m C#m B
C#m F#m A
Am E A
[Verse 1]
E B A
kusadari..semua yang ku ingin
F#m E
bukan yang..terbaik
E B A
yang kau beri..tak selalu jadi
A E
keiginan..hati
E E7/C# F#m B
Ampuni salahku menilaimu
A B
salahku..telah jauh darimu..
E B
alhamdulillah wasyukurillah
A E
terimakasihku atas segalanya
E B
alhamdulillah wasyukurillah
A
tak pantasku mengeluh..
B E
kau telah beriku segalanya
[Verse 1]
E B A
kusadari..semua yang ku ingin
F#m E
bukan yang..terbaik
E B A
yang kau beri..tak selalu jadi
A E
keiginan..hati
E E7/C# F#m B
Ampuni salahku menilaimu
A B
salahku telah jauh darimu..
[Chorus]
E B
alhamdulillah wasyukurillah
A E
terimakasihku atas segalanya
E B
alhamdulillah wasyukurillah
A
tak pantasku mengeluh
B E
kau telah beriku segalanya
[Bridge]
C#m F# A
kau tahu tentangku isi hidupku
C#m B
tentang semua yang baik untukku..
A F#m
segala puji bagimu
F#m B E A
F#m B E
Em Bm D Am
C B
[Chorus]
E B
alhamdulillah wasyukurillah
A E
terimakasihku atas segalanya
E B
alhamdulillah wasyukurillah
A
tak pantasku mengeluh
B E
kau telah beriku segalanya
[Chorus]
E B
alhamdulillah wasyukurillah
A E
terimakasihku atas segalanya
E B
alhamdulillah wasyukurillah
A
tak pantasku mengeluh
B C#m A E
kau telah beriku segalanya..ho oo
Itulah, chord gitar Syukran Lilla dinyanyikan Sabyan Gambus, serta lirik lagu Syukran Lilla dalam kunci gitar atau chord Sabyan Gambus.
(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)
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