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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Tirani Lesti Kejora

Chord gitar lagu Tirani Lesti Kejora, lirik Lagu Tirani, lagu dangdut Populer 2020

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Ilustrasi. Chord kucin gitar Lagu Tirani. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar lagu Tirani Lesti Kejora, Lirik Lagu Tirani.

Lagu Tirani diciptakan Hendro Saky dan dipopulerkan Lesti Kejora.

Singel Lesti Kejora itu dirilis pada Februari 2020.

Berikut Chord Gitar Lagu Tirani Lesti Kejora

Intro :

Gm G# D Gm

Gm Cm
akhirnya.. aku tak sanggup lagi

F D# Gm
untuk tetap bertahan hidup begini

Gm Cm
cukuplah.. cukup sampai disini

F D# Gm
silahkan saja.. bila kau ingin pergi..

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Penulis: taryono
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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