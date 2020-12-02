Chord Gitar
Chord Gitar Shine Collective Soul, Berikut Lirik Lagu Shine
Berikut kami bagikan kunci gitar atau chord gitar lagu Shine MP3 yang dipopulerkan oleh Collective Soul.
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Ilustrasi. Chord gitar Shine Collective Soul, berikut lirik lagu Shine.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jika kamu penggemar Collective Soul, pasti tahu lagu Shine.
Berikut kami bagikan kunci gitar atau chord gitar lagu Shine MP3 yang dipopulerkan oleh Collective Soul termasuk lirik lagu Shine MP3.
Chord Gitar Shine MP3 Collective Soul:
D
Give me a word
Give me a sign
Show me where to look
C G
Tell me what will i find (what will i find?)
D
Lay me on the ground
Fly me in the sky
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Penulis: Daniel Tri Hardanto
Editor: Daniel Tri Hardanto