Chord Gitar Lagu Bukan Untuk Menyerah Nineball, Lirik Lagu Bukan Untuk Menyerah

Intro

F#m

F#m D A C# 2x F#m



F#m D

engkau yang terindah

A C#

yang pernah ada di hidupku

F#m D

kini kau menjauh

A C#

tuk bersama dirinya



F#m D

mungkin aku salah

A C#

tapi bukan aku kalah

F#m D

mungkin kamu lelah

A C#

tapi bukan untuk menyerah



Chorus

F#m D

janganlah pergi dari hidupku

A C#

tetaplah di sini temani aku

F#m D

aku akan mati ditinggal kamu

F#m D

aku takkan cari hati yang lain



Int

F#m Bm E A

F#m Bm G#m C#



F#m D

mungkin aku salah

A C#

tapi bukan aku kalah

F#m D

mungkin kamu lelah

A Bm C#m D E

tapi bukan untuk menyerah



Chorus

F#m D

janganlah pergi dari hidupku

A C#

tetaplah di sini temani aku

F#m D

aku akan mati ditinggal kamu

F#m D

aku takkan cari hati yang lain



F#m D

janganlah pergi dari hidupku

A C#

tetaplah di sini temani aku

F#m D

aku akan mati ditinggal kamu

F#m D

aku takkan cari hati yang lain



Outro

F#m Bm E A

F#m Bm G#m C#

F#m Bm E A

F#m Bm G#m C#



F#m

