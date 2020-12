Chord Gitar Lagu Cita-citaku The Panas Dalam, Lirik Lagu Cita-citaku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cita-citaku dinyanyikan The Panas Dalam.

Termasuk, lirik lagu Cita-citaku dalam kunci gitar atau chord The Panas Dalam.

Intro :

G D Em C D

G D Em

Cita-citaku ingin menjadi Polwan

C D

Mana mungkin aku seorang lelaki

G D Em

Oh Tuhan tolong hambamu

C D

Aku tak sudi jadi Bapak Polwan

G D Em

Cita-citaku ingin jadi Bu Ahmad

C D

Mana mungkin aku seorang lelaki

G D Em

Oh ibu jangan paksa aku

C D

Aku tak sudi jadi Bapak Ahmad

Reff:

G D Em

Sedih hatiku sedih

C D

Terlahir sebagai seorang lelaki

G D Em

Oh tuhan tolong hambamu

C D

Terlahir sebagai seorang lelaki

G D Em

Oh ibu jangan paksa aku

C D

Ini bukan jaman Siti Nurbaya

G

Lagi....

G D Em

Cita-citaku ingin menjadi tomboy

C D

Mana mungkin aku seorang lelaki

G D Em

Oh tuhan tolong hambamu

C D

Aku tak sudi jadi lelaki. Tomboy

G D Em

Cita-citaku ingin jadi lesbian

C D

Mana mungkin aku seorang lelaki

G D Em

Oh Ibu jangan paksa aku

C D

Aku tak sudi menjadi. Homoseks

D A Bm

Cita-citaku ingin menjadi Polwan

G A

Mana mungkin aku seorang lelaki

D A Bm

Oh Tuhan tolong hambamu

G A

Aku tak sudi jadi Bapak Polwan

D A Bm

Cita-citaku ingin jadi Bu Ahmad

G A

Mana mungkin aku seorang lelaki

D A Bm

Oh ibu jangan paksa aku

G A

Aku tak sudi jadi Bapak Ahmad

Reff:

D A Bm

Sedih hatiku sedih

G A

Terlahir sebagai seorang lelaki

D A Bm

Oh tuhan tolong hambamu

G A

Terlahir sebagai seorang lelaki

D A Bm

Oh ibu jangan paksa aku

G A

Ini bukan jaman Siti Nurbaya

D

Lagi....

D A Bm

Cita-citaku ingin menjadi tomboy

G A

Mana mungkin aku seorang lelaki

D A Bm

Oh tuhan tolong hambamu

G A

Aku tak sudi jadi lelaki. Tomboy

D A Bm

Cita-citaku ingin jadi lesbian

G A

Mana mungkin aku seorang lelaki

D A Bm

Oh Ibu jangan paksa aku

G A

Aku tak sudi menjadi. Homoseks

