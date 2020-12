Chord Gitar Lagu Ku Salah Menilai Mayangsari, Lirik Lagu Ku Salah Menilai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ku Salah Menilai dinyanyikan Mayangsari.

Termasuk, lirik lagu Ku Salah Menilai dalam kunci gitar atau chord Mayangsari.

Intro: C Em C G, C Em D

G D Am Em

Sekian lama sudah kita tlah bersama

C G D

Namun kau banyak berubah

G D Am Em

Kini tiada lagi rindu di hatimu

C G D

Yang dulu hanya untuk diriku

Am G

Harus ku sadari

Em D Am

Kita semakin tlah berbeda

C D

Rasanya tak mungkin bersama lagi

Reff :

G D

Biar ku simpan rasa kecewa

Em Bm

Biarlah aku yang mengalah

C G D

Takkan ku menghalangi keinginanmu

G D

Biar ku cari jalan sendiri

Em Bm

Biarlah asal kau bahagia

C G

Mungkin ini semua

Am C D

Kesalahan ku menilai

G

Dirimu...

G D Am Em

Kini tiada lagi rindu di hatimu

C G D

Yang dulu hanya untuk diriku

Am G

Harus ku sadari

Em D Am

Kita semakin tlah berbeda

C D

Rasanya tak mungkin bersama lagi

