Chord Gitar Lagu Selepas Kau Pergi La Luna, Lirik Lagu Selepas Kau Pergi

Intro: C

C

Selepas kau pergi

Dm

Tinggallah disini ku sendiri

G F

Kumerasakan sesuatu

C

Yang t`lah hilang di dalam hidupku

C

Dalam lubuk hatimu

Dm

Ku yakin kaupun sebenarnya tak

G F

Inginkan lepas dariku

C

Tahukah kau kini ku terluka

Reff:

Dm G

Bantu aku membencimu

Am F

Ku terlalu mencintaimu

G

Dirimu begitu...

C

Berati untukku...

C

Kau telah mencinta

Dm

Dan dicintai kekasihmu

G F

Ini tak adil bagiku

C

Hilanglah damba tinggallah hampa

Back to Reff

Musik: Am Dm G C (3x) Am Dm G

Back to Reff

Dm G

Lupakanku dalam tidurmu

Am F

Yang pernah mencintaimu

G

Kau memang tercipta

C

Bukanlah untukku

C

Selepas kau pergi

Dm

Tinggallah disini ku sendiri

G F

Kumerasakan sesuatu

C

Yang telah hilang di dalam hidupku

C

Lala...la..la...lala

