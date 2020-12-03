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Chord Gitar Ndas Gerih Denny Caknan, Simak Lirik Lagu Ndas Gerih
Berikut kami bagikan chord atau kunci gitar lagu Ndas Gerih yang dipopulerkan Denny Caknan, termasuk lirik lagu Ndas Gerih.
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Ilustrasi. Chord gitar Ndas Gerih Denny Caknan.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu Ndas Gerih yang dinyanyikan Danny Caknan sedang populer di YouTube.
Berikut kami bagikan chord atau kunci gitar lagu Ndas Gerih yang dipopulerkan Denny Caknan, termasuk lirik lagu Ndas Gerih.
Chord gitar Ndas Gerih Denny Caknan:
(Intro) G..
G Am
Jane aku ra pernah ngerti..
C G D
Perasaanmu.. kepadaku..
G Am
Tapi aku berusaha mencari
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Penulis: Daniel Tri Hardanto
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Jateng