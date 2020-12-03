Breaking News:

Chord Gitar

Chord Gitar Ndas Gerih Denny Caknan, Simak Lirik Lagu Ndas Gerih

Berikut kami bagikan chord atau kunci gitar lagu Ndas Gerih yang dipopulerkan Denny Caknan, termasuk lirik lagu Ndas Gerih.

zoom-inlihat foto Chord Gitar Ndas Gerih Denny Caknan, Simak Lirik Lagu Ndas Gerih
YouTube
Ilustrasi. Chord gitar Ndas Gerih Denny Caknan. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu Ndas Gerih yang dinyanyikan Danny Caknan sedang populer di YouTube.

Berikut kami bagikan chord atau kunci gitar lagu Ndas Gerih yang dipopulerkan Denny Caknan, termasuk lirik lagu Ndas Gerih.

Chord gitar Ndas Gerih Denny Caknan:

(Intro) G..

G                                  Am

Jane aku ra pernah ngerti..

                      C             G    D

Perasaanmu.. kepadaku..

G                                   Am

Tapi aku berusaha mencari

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Denny Caknan
chord Denny Caknan
Ndas Gerih
Lirik Lagu Ndas Gerih
chord gitar Ndas Gerih Denny Caknan
chord gitar Ndas Gerih
chord gitar
chord dan lirik
Tribunlampung.co.id
kunci gitar
kunci gitar Ndas Gerih
Berita Terkait :#Chord Gitar
Penulis: Daniel Tri Hardanto
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
Video Pilihan
Wanita yang Hilang 4 Bulan Ternyata Tewas Diracun Selingkuhan, Jasadnya Dikubur Dalam Fondasi Rumah
Wanita yang Hilang 4 Bulan Ternyata Tewas Diracun Selingkuhan, Jasadnya Dikubur Dalam Fondasi Rumah
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan