Rektor UM Metro Imbau Hapuskan Perbedaan Disabilitas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Hari Disabilitas Internasional atau Hari Penyandang Disabilitas Internasional (HDI) diperingati setiap tanggal 3 Desember.

Hari Disabilitas ini diperingati untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas disemua bidang dan pembangunan.

Hari ini juga dibuat untuk meningkatkan kesadaran terhadap situasi para difabel disetiap aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Tidak semua manusia diciptakan dengan kondisi fisik dan mental yang sempurna. Ada sebagian orang yang memiliki kekurangan seperti tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, keterbelakangan mental, dan lain sebagainya.

Saat ini di Indonesia pemahaman mengenai pemberian ruang kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas masih tentang kebijakan semu yang belum mendapat keadilan. Keadaan ini menyebabkan kalangan masyarakat meremehkan kemampuan penyandang disabiltas sehingga merasa kurang percaya diri untuk berinteraksi dengan orang-orang yang normal fisiknya.

Hari Disabilitas Internasional tahun ini bertemakan “Building Back Better: toward a disability-inclusive, accessible and sustainable Covid-19 World”, atau membangun kembali kehidupan yang lebih baik, lebih eksklusif, lebih berkelanjutan pasca pandemi Covid-19. Ada banyak ragam disabilitas yang tidak semua disadari oleh masyarakat, apalagi saat pandemi covid-19 ini sehingga mereka melakukan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Kondisi yang dialami penyandang disabilitas seharusnya tidak menjadi halangan bagi mereka untuk memperoleh hak hidup dan mempertahankan kehidupan yang layak, sehingga masyarakat diharapkan memberikan perlakuan khusus dan perlindungan sosial seperti ramah disabilitas. Kita semua wajib bahu membahu dalam meningkatkan kesejahteraan.

Tak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas biasanya memiliki keterampilan melebihi manusia normal pada umumnya.

Di Kota Metro banyak sekali Sekolah Luar Biasa yang memproduksi kerajinan tangan tentunya semua diproduksi oleh para siswa penyandang disabilitas, salah satunya adalah SLB Wiyata Dharma kota Metro. Siapa yang tidak kenal dengan batik ciprat karya anak-anak luar biasa, batik ini merupakan batik khas kota Metro.

Dibawah asuhan Bpk. Suhan, S.Pd sekolah ini menciptakan banyak kerajinan tangan yang diminati masyarakat luas seperti centong kayu, sendal jepit bahkan sendal gunung. Sungguh prestasi yang sangat mengagumkan kota Metro karena produk-produk ini sudah dikenal dilevel nasional.

Penyandang disabiitas bisa saja tampilan fisiknya berbeda dengan yang lainnya tapi mereka memiliki kelebihan yang membuat kita berdecak kagum. Dengan adanya tema HDI tahun ini, harapannya para penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses lebih besar dalam banyak kesempatan.

Termasuk akses dalam dunia usaha dan dunia industri, terlebih jika mereka memiliki keterampilan yang memadai dan mendapat sertifikasi. Hapuskan perbedaan dengan kebebasan berkarya. Lawan diskriminasi, ayo tunjukan prestasi!.(*)