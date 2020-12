Chord Gitar Lagu Cinta Hampa D'Lloyd

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta Hampa dinyanyikan D'Lloyd.

Termasuk, lirik lagu Cinta Hampa dalam kunci gitar atau chord D'Lloyd.

Intro : Dm Am E Am (2x) E...



Am Dm Am

Ibarat air.. di Daun keladi

Dm Am

Walaupun tergenang...Tetapi,

F E

tak Meninggalkan bekas

Dm Am

Pabila tersentuh Dahannya bergoyang

E

Air pun tertumpah

Am E

tercurah Habis tak Tinggal lagi...



Am Dm Am

Begitu juga.. cintamu padaku

Dm Am

Cinta hanya Separuh hati

F E

kau Lepas kembali

Dm Am

Nanti disuatu masa kau Juga kan merasa

E Am E

Betapa sakitnya hati Kecewa kerana cinta...



Reff:

Am G F E

Bila kau Lihat

Am

Pemuda Yang Lebih gaya

E

Cintamu pun Segera

Am E

Berpindah Kepadanya



(*)

Am Dm Am

Tapi biarlah.. kau Cari yang lain

Dm Am

Kan kau buat sebagai Korban

F E

cinta palsu hampa

Dm Am

Nanti disuatu masa kau Juga kan merasa

E Am

Betapa sakitnya hati Kecewa kerana cinta...



Musik : Am G F E Am E Am-E



Kembali ke (*)



Ending : Dm Am E Am (2x)

Itulah, chord gitar Cinta Hampa dinyanyikan D'Lloyd, serta lirik lagu Cinta Hampa dalam kunci gitar atau chord D'Lloyd.

