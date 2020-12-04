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Chord Gitar Lagu Di Persimpangan Dilema Terry, Lirik Lagu Di Persimpangan Dilema
Chord gitar Di Persimpangan Dilema dinyanyikan Terry, serta lirik lagu Di Persimpangan Dilema dalam kunci gitar atau chord Terry
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Di Persimpangan Dilema dinyanyikan Terry.
Termasuk, lirik lagu Di Persimpangan Dilema dalam kunci gitar atau chord Terry.
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Intro : C Fm C Dm
C Fm C Dm
C
Masa berlalu
Em
tanpa ku menyadari
F Fm
Percintaan yang kita bina
C G
hampir selesai
C
Apa salahku
Em
kau buatku begini
F Fm
Dalam dilema di antara
C G
jalan derita
Am Em
Tidak pernah kuduga
F C G
Ini semua terjadi ho oo oo
C
Janganlah engkau
Em
menghancurkan segala
F Fm
Setelah lama kita
C G
mengarungi bersama
C
Usah biarkan
Em
cinta kita yang suci
F Fm
Dilambung ombak karam
C G
di lautan berduri
Am Em
Hanya satu pintaku
F C
smoga kau perbaiki
G C
o oo oo semua ini
[bridge]
Dm C
Telah banyak yang kuberi
F Am
Sejak dulu lagi
Dm C
Pengorbanan tiada pernah
G F G - E/G#
jemu wooo hoo
Reff:
Am Dm
Hanyalah Tuhan saja
G C
bisa menentukan semua
F G
Kesabaran daku
C G
menantimu oooho
Am Dm
Ku tetap memaafkankan
G C
dan berdoa kau kembali
F G C
Sebelum diri melangkah pergi
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Masa berlalu
Hanyalah Tuhan saja
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