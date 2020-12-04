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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Di Persimpangan Dilema Terry, Lirik Lagu Di Persimpangan Dilema

Chord gitar Di Persimpangan Dilema dinyanyikan Terry, serta lirik lagu Di Persimpangan Dilema dalam kunci gitar atau chord Terry

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Chord Gitar Lagu Di Persimpangan Dilema Terry, Lirik Lagu Di Persimpangan Dilema 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Di Persimpangan Dilema dinyanyikan Terry.

Termasuk, lirik lagu Di Persimpangan Dilema dalam kunci gitar atau chord Terry.

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Intro : C Fm C Dm
        C Fm C Dm

C
Masa berlalu
      Em
tanpa ku menyadari
    F             Fm
Percintaan yang kita bina
    C      G
hampir selesai
C
Apa salahku
      Em
kau buatku begini
      F         Fm
Dalam dilema di antara
   C      G
jalan derita

      Am         Em
Tidak pernah kuduga
    F          C        G
Ini semua terjadi ho oo oo

C
Janganlah engkau
       Em
menghancurkan segala
     F         Fm
Setelah lama kita
        C       G
mengarungi bersama
C
Usah biarkan
      Em
cinta kita yang suci
      F           Fm
Dilambung ombak karam
       C       G
di lautan berduri

      Am        Em
Hanya satu pintaku
       F        C
smoga kau perbaiki
     G           C
o oo oo semua ini

[bridge]
  Dm                  C
Telah banyak yang kuberi
   F         Am
Sejak dulu lagi
   Dm          C
Pengorbanan tiada pernah
  G    F    G   - E/G#
jemu wooo hoo

Reff:
       Am      Dm
  Hanyalah Tuhan saja
    G          C
  bisa menentukan semua
     F        G
  Kesabaran daku
         C     G
  menantimu oooho

       Am      Dm
  Ku tetap memaafkankan
       G           C
  dan berdoa kau kembali
    F          G            C
  Sebelum diri melangkah pergi

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Masa berlalu
Hanyalah Tuhan saja
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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