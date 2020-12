Chord Gitar Lagu Hati yang Kau Sakiti Rossa, Ku Menangis Membayangkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Hati yang Kau Sakiti dipopulerkan Rossa.

Serta, lirik lagu Hati yang Kau Sakiti dalam kunci gitar atau chord Rossa.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Surat Buat Wakil Rakyat Iwan Fals, Lirik Lagu Iwan Fals

Baca juga: Chord Gitar Lagu Dengan NafasMu Ungu

Intro : Dm G E Am -G F E

Am G

jangan pernah katakan bahwa

F Em

cintamu hanyalah untukku

Dm E Am

karena kini kau telah membaginya

Am G

maafkan jika memang kini

F Em

harus ku tinggalkan dirimu

Dm E Am

karena hatiku selalu kau lukai

F

tak ada lagi yang bisa ku

G

lakukan tanpamu

F

ku hanya bisa mengatakan

E

apa yang ku rasa..

Reff :

Dm G

ku menangis.. membayangkan

C E Am

betapa kejamnya dirimu atas diriku

Dm

kau duakan cinta ini

E Am A

kau pergi bersamanya ho owo..

Dm G

ku menangis.. melepaskan

C E Am

kepergian dirimu dari sisi hidupku

Dm

harus selalu kau tahu

E

akulah hati yang telah

F E

kau sakiti..

Musik : Dm G C E Am -G

F Em Dm E..

Am G

maafkan jika memang kini

F Em

harus ku tinggalkan dirimu

Dm E Am

karena hatiku selalu kau lukai