TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar lagu Sambalado Ayu Ting Ting.

Lagu Sambalado diciptakan Dadan Ind.

Lagu tersebut dipopulerkan Ayu Ting Ting pada 2015.

Berikut chord kunci gitar Sambalado Ayu Ting-ting:

Intro : Am B C B

Am B C B

*)

Am

sambala sambala bala sambalado

C Am

terasa pedas terasa panas

Am

sambala sambala bala sambalado

C Am

mulut bergetar lidah bergoyang

**)

G C Am

cinta mu seperti sambalado ah ah

G C Am

rasanya cuma di mulut saja ah ah

G C Am

janjimu seperti sambalado ah ah

G C E

enaknya cuma di lidah saja ohohoo

#)

Am

colak colek sambalado ala mak oi

G

di colek sedikit cuma sedikit

Dm

tetapi menggigit ujung ujungnya

F E F E F

..bikin sakit hati... huhuhu uu..

F Am

ujung ujung nya sakit hati

Int. Em-F-Am Em-F-Am

Reff:

Am

di dalam di lidahmu itu mengandung bara api

Dm

yang membakar hati

F

didalam di lidahmu itu mengandung racun tikus

Bb Am

yang mematikan nya