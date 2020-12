Chord Gitar Lagu Tunjukkan Padaku Sheila On 7, Lirik Lagu Tunjukkan Padaku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tunjukkan Padaku dinyanyikan Sheila On 7.

lirik lagu Tunjukkan Padaku dalam kunci gitar atau chord Sheila On 7.

E C#m7 B 2X

A E

Tenangkan resahku,bila langkahku terasa berat

A E B

Teduhkan jiwaku,bila matahari bersinar terlalu pijar,

A E

Karena dirimu,satu satunya yang kuandalkan,

B A Repeat ** 2x

Saat diriku,tak mampu berdiri di sini,sendiri

A E

Ceritakan sayang,hari-hari yang tlah kau lalui

A E B

Katakanlah sayang,semua hal yang kau benci dari diriku,

C#m B

Cobalah,cobalah,tuk mengerti keadaan ini,

A C#

Aku rapuh,saat kau tinggalkan

* Reff

F# C#

Tunjukkan padaku kau slalu mencintaiku,

B C#

Jadilah pelindung bagi sayapku,

F# C#

Aku berjanji,aku berjanji selalu menemani langkahmu,

B

Dalam,setiap helai nafasmu....(end on F#)

B F#

Bangunkan tidurku,saat kau bangun terlebih dulu,

B F# C#

Bergegaslah sayang,kita mengisi makna hidup kita ini

Ebm C#

Cobalah,cobalah tuk mengerti keadaan ini,

B Eb

Aku rapuh,saat kau tinggalkan

* Reff

G# Eb

Tunjukkan,padaku kau selalu mencintaiku,

C# Eb

Jadilah,pelindung bagi sayapku,

G# Eb

Aku berjanji,aku berjanji selalu menemani langkahmu

C# G#

Dalam setiap helai nafasmu



B C# G# 2x

(*)

Itulah, chord gitar Tunjukkan Padaku dinyanyikan Sheila On 7, serta lirik lagu Tunjukkan Padaku dalam kunci gitar atau chord Sheila On 7.

