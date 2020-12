Chord Gitar Lagu Terlambat Sudah Hanin Dhiya, Lirik Lagu Terlambat Sudah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Terlambat Sudah dinyanyikan Hanin Dhiya.

Termasuk, lirik lagu Terlambat Sudah dalam kunci gitar atau chord Hanin Dhiya.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Amy Green Day, Lirik Lagu Amy

Baca juga: Chord Gitar Lagu Im a Mess Ed Sheeran

[Intro]

F Em Dm G

F Em Dm G

[Verse]

G Dm

bisakah ku ulang lagi

G C G

saat waktu masih di pihak kita

Am Dm

akan kuucap setiap hari

F Bb G

kalimat cinta hanya untukmu

Em Am Dm G

kini hanya maaf yang bisa terucap

-F Em Am Bb G

tanpa tahu apa yang akan engkau jawab

[Chorus]

C E F

tak salah bila aku memimpikanmu

G

menjadi salah ketika ku

Am-Dm -G -D

mengha-rap-kan-mu

F G Em Am

kamu yang jauh di sana

Bb G

dan telah bersama dia

[Interlude]

F C D# G

Dm

menyesal selalu terakhir

G C G

disaat semua telah terjadi

Am A Dm

semua kini jadi kenangan

F G

kau tak ada di sisiku lagi

Em Am Dm G

kini hanya maaf yang bisa terucap

-F Em Am Bb G

tanpa tahu apa yang akan engkau jawab

[Chorus]

C E F

tak salah bila aku memimpikanmu

G

menjadi salah ketika ku

Am-Dm -G -D

mengha-rap-kan-mu

F G Em Am

kamu yang jauh di sana

Bb G G#

dan telah bersama dia

[Overtune]

C# F F#

ku yang salah dulu sia-siakanmu

G#

tak pernah peka

-F Bbm D#m G#-D#

dan tak pernah anggap kau a-da

F# G# Fm

sekarang semua tlah terjadi

Bbm B G# Bbm D#

tapi kini semua sudah terlambat

D#m G# C#

terlambat sudah

Artikel ini telah tayang di Tribunmanado.co.id dengan judul CHORD LAGU Terlambat Sudah - Hanin Dhiya: 'Saat Waktu Masih di Pihak Kita'

Itulah, chord gitar Terlambat Sudah dinyanyikan Hanin Dhiya, serta lirik lagu Terlambat Sudah dalam kunci gitar atau chord Hanin Dhiya. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)