Jadwal Tinju Dunia TV One Minggu (6/12/2020), Errol Spence Jr vs Danny Garcia

Jadwal Tinju Dunia TV One Minggu (6/12/2020).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal live Tinju Dunia (World Boxing) tayang di TV One Minggu (6/12/2020) pagi.

Jangan lewatkan pertarungan utama antara Errol Spence Jr melawan Danny Garcia mulai pukul 09.00 WIB (Link live streaming Tv One di akhir artikel).

Penggemar tinju dunia juga dapat menyaksikan pertarungan ini secara langsung di FITE.

Jelang pertarungan, Errol Spence Jr dan Danny Garcia telah telah menjalani timbang badan, Sabtu 5 Desember 2020.

Errol Spence Jr dengan berat 146,5 kilogram dan Danny Garcia di angka 146,75 kilogram.

Tale of the tape Danny Garcia Vs Errol Spence Jr:

Danny Garcia

* Nama: Danny Garcia

* Julukan: Swift (Cepat)

* Nama Lahir: Daniel Oscar Garcia