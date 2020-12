Chord Gitar Lagu Diam Diam Jatuh Hati D'lloyd, Lirik Lagu Diam Diam Jatuh Hati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Diam Diam Jatuh Hati dinyanyikan D'lloyd.

Termasuk, lirik lagu Diam Diam Jatuh Hati dalam kunci gitar atau chord D'lloyd.

Intro : C G7 G6 G…..C-G-C

F G C

C

Sehingga badan begini karena hati ternoda

G

tak kusangka kan begini

C F-G-C

diam diam jatuh hati..

C

Andaikan bukan karena senyuman manis Adinda

G

Tak akan jadi begini

C F-G-C

merana sehari hari...

(*)

C C7 F

Tak ku..a…sa ku menahan

C

Rasa kasih yang terpendam

C G

Mengapa jadi begini

C F-G-C

Diam diam jatuh hati..

(**)

C

Apabila malam tiba bergelora dalam dada

C G

Menangis sambil tertawa

C F-G-C

Lupa diri mabuk cinta...

C C7 F

Andaipun ku merindukan

C

sang bulan…. tinggi di awan

C G

Mengapa…..jadi begini

C F-G-C

Diam diam jatuh hati..

Int : C……. G…….C..

F-G-C

Kembali ke : (*), (**)

outro : C G7 G6 G…..C-G-C

F G C

