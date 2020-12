Chord Gitar Lagu PAIN King Princess, Lirik Lagu PAIN

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar PAIN dinyanyikan King Princess.

lirik lagu PAIN dalam kunci gitar atau chord King Princess.

[Intro]

N.C.

Tu, tu-tu-tu

Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu

Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu

A G C F

Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu

A G C F

Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu

A G C F

Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu

A G C F

Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu

A G C F

Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu

A G C F

Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu

[Verse 1]

A G

These girls just come and let me down

C F

I guess that's how I'll do it now

A G C F

Pain

A G

She don't think I got the time

C F

Now I'm wondering if she's mine

A G C F

Pain

[Pre-Chorus]

A G C

I'd just hate for somebody to need me

F

I need you now

A G C

Can't you just love me or leave me?

F

I figured out

A G C

Like to be trapped in the feeling

F

I feel it now

A G C

Pain

[Chorus]

A G C

'Cause I can't help

F A G C F

Turning my love into pain

A G C

And I can't help

F A G C F

Turning my love into pain

[Post-Chorus]

A G

Tu, tu-tu-tu

C F

Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu

A G

Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu

C F

Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu

[Verse 2]

A G

You and I just get along

C F

I wonder how I’ll fuck it up

A G C F

Pain

A G

I know that I'm difficult

C F

I hope it makes my wallet full

A G C F

Pain

