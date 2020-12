Chord Gitar Lagu Pelukku untuk Pelikmu Fiersa Besari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Pelukku untuk Pelikmu dinyanyikan Fiersa Besari.

Termasuk, lirik lagu Pelukku untuk Pelikmu dalam kunci gitar atau chord Fiersa Besari.

Intro : C

F C

sandarkan lelahmu dan ceritakan

Dm Am G

tentang apapun aku mendengarkan

F C

jangan pernah kau merasa sendiri

Dm Am G

tengoklah aku yang tak pernah pergi

Am F G

bagiku kau tetap yang terbaik

Am F G

entah beratmu turun atau naik

Reff :

C

kadangkala tak mengapa

Am

untuk tak baik-baik saja

F

kita hanyalah manusia

Em Dm G

wajar jika tak sempurna

C

saat kau merasa gundah

Am

lihat hatimu percayalah

Dm Em

segala sesuatu yang pelik

F G C

bisa diringankan dengan peluk

F C

kau berkata dunia sedang tak ramah

Dm Am G

ya bukan berarti kau mesti berubah

F C

jadi seseorang yang tak kau ingin

Dm Am G

yang menatapmu asing dari cermin hoooo

Am F G

bagiku kau tetap yang terbaik

Am F G

entah beratmu turun atau naik

Back to Reff

Int. Dm -Em F