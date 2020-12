TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord kunci gitar Lagu Egois Lesty Kejora.

Lagu Egois dinyanyikan Lesty Kejora.

Lagu tersebut diciptakan Hendro Saki dan dirilis pada tahun 2016.

Berikut chord gitar Lagu Egois Lesty Kejora

Chord Egois, Lesty

Intro : Am….C….

.

Am C

..harusnya tak begini

Am G

..di antara kau dan aku

F

sama-sama bertahan

E

hanya karena satu

E

ego sendiri.. ooo

.

*)

Am C

..sering kita sembunyi

Am G

..di balik sikap dan kata

F

padahal hati kita

E Am

tak ingin saling menyakiti..

.

Int. Am..F..E..Am..

A…..

.

Reff:

Dm G

mengapa tak mencoba..jujur

C Am

pada hati kita.. kasih

F

bahwa sesungguhnya

Bm

engkau dan aku..

E Am A

takut berpisah.. huo ooo..

.

Dm G

seandainya saja.. mau

C Am

sedikit mengalah.. kasih

F

pertengkaran ini

E

tak mungkin ada

Am

selamanya...

.

Musik : Am..C..Am..G..

F..E..

Am….C….

.

.

Outro : Am..C….Am….C….

Am….