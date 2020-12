Aurel Hermansyah, Pacar Atta Halilintar Umumkan Pamit dari Medsos

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar terbaru datang dari Aurel Hermansyah.

Kekasih Atta Halilintar itu menyampaikan kabar baik dan buruk.

Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagramnya @aurelie.hermansyah, Senin (7/12/2020).

Aurel menuliskan jika dia ingin rehat dari sosial media.

Padahal penyanyi sekaligus konten kreator YouTube ini tengah menyita perhatian publik dengan semua karyanya.

Bahkan kabar bahagia pernikahannya dengan Atta Halilintar tak lepas dari sorotan.

Meski tak selamanya, kabar ini membuat beberapa fans tentu akan merindukan pelantun lagu 'Kepastian' ini.

"Hey guys, so I am here with both bad news and good news. The bad news is i’ll be off from all my social media accounts for several days and it will be handled by my assistant for any posts that are going to be shared,"

(Hai teman-teman, jadi aku di sini membawa kabar buruk dan kabar baik.

Kabar buruknya adalah saya akan keluar dari semua akun media sosial saya selama beberapa hari dan itu akan ditangani oleh asisten saya untuk setiap postingan yang dibagikan)