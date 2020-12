Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Let It Out Ed Sheeran, You Give Me Life And Lots of Oxygen

Chord Gitar dan Lirik Let It Out Ed Sheeran

[Verse]

G D Em C G D Em C

You give me life and lots of oxygen

G D Em C G D Em C

You treat me like i was in love again

G D Em C G D Em C

And I hold you tight, tight enough to know

G D Em C G D Em C

that you are mine, I'd never let you go

Em D G C Em D G C

And it's you I miss

Em D G C Em D G C

And it's you I miss

[Chorus]

G D Em C

So let it out

G D Em C

And let it out