Chord Gitar Lagu Aku Bisa Mati Latinka, Lirik Lagu Aku Bisa Mati

**

G# Fm F# G#

takdirmu takdirku memberi kita cinta sempurna

G# Fm F# D#

hatimu hatiku merasuk dalam kisah yang indah

C# G#

tak pernah terfikirkan

C# Fm D#

aku melangkah jauh tanpamu

C# G#

tak pernah terbayangkan

A#m D#

jika bukan cintamu yang temani aku

* Reff

C# G#

aku bisa mati

Fm D#

bila tak ada kamu bila tak di sisi

C# C

aku bisa mati

Fm D# C# A#m D# G#

takkan ku bertahan tanpa cintamu

*

G# Fm F# G#

takdirmu takdirku memberi kita cinta sempurna

G# Fm F# D#

hatimu hatiku merasuk dalam kisah yang indah

C# G#

tak pernah terfikirkan

C# Fm D#

aku melangkah jauh tanpamu

C# G#

tak pernah terbayangkan

A#m D#

jika bukan cintamu yang temani aku

* Reff

C# G#

aku bisa mati

Fm D#

bila tak ada kamu bila tak di sisi

C# C

aku bisa mati

Fm D# C# A#m D#

takkan ku bertahan tanpa cintamu