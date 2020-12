Chord Gitar Lagu Andai Aku Bisa Chrisye, Lirik Lagu Andai Aku Bisa 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Andai Aku Bisa dinyanyikan Chrisye.

Termasuk, lirik lagu Andai Aku Bisa dalam kunci gitar atau chord Chrisye.

Intro : C E F E F C F G

C F C F

.

C E

Andai aku bisa

F E

Memutar kembali

F C

Waktu yang t’lah berjalan

Fm C

Tuk kembali bersama

G C

Di dirimu selamanya



C E

Bukan maksud aku

F E

Menggapai dirimu

F C

Masih terlalu jauh

Fm C

Ke dalam kisah cinta

G C F G

Yang tak mungkin terjadi



Reff :

C Bm Am ..G

Dan a...ku tak punya hati

Dm G

Untuk menyakiti dirimu

Em A Dm

Dan a...ku tak punya hati

C G

Untuk mencintai dirimu

C F C

Yang selalu mencintai diriku

F Dm

Walau kau tahu diriku

G C

Masih bersamanya



Interlude : C E F F Gm D

Gm F Gm F Gm C F Dm G



Kembali ke : Reff

.

F C

Walau pun kau tahu

F C

Kau tahu diriku

G C

Masih bersamanya



Outro : C F C F C

