Chord Gitar Lagu Auraku AB Three

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Auraku dinyanyikan AB Three.

Termasuk, lirik lagu Auraku dalam kunci gitar atau chord AB Three.

Am A#

Sejak pertama kali ku

Am

melihat ada apa itu

A#

di sebalik senyummu

Am

Rugi buang waktu hanya

Am

untuk sekedar merayuku

A#

Matamu telah bicara Oooh

Dm Am A#

tlah kusadari aura diriku

Dm Am A#

Tlah membiusmu dalam khayalmu

A#

Dengarlah lewat lewat

Reff

Dm

Bila kau tak dapat

Am A#

pendam gejolak dihatimu

Dm Am

Jangan tahan rasa itu

A#

Nanti pasti ada sesal, kehilanganku…

Am

Tuk kedua kalinya

A# Am

terlihat dari semua sikapmu

A#

Semua itu kan ada

Am A#

Terpesonamu olehku dapat kurasakan itu

A#

Berikan tanda padaku

tlah kusadari aura diriku

Dm Am A#

Tlah membiusmu dalam khayalmu

A#

Dengarlah lewat lewat

Reff

Dm

Bila kau tak dapat

Am A#

pendam gejolak dihatimu

Dm Am

Jangan tahan rasa itu

A#

Nanti pasti ada sesal, kehilanganku…

C F

Biar ku kan menguji

A# Gm A

Bila saatnya nanti mungkin

***

Dm F Gm Am

Dm F Gm Am

Dm F Gm Am

Dm F Gm Am

Reff

Dm

Bila kau tak dapat

Am A#

pendam gejolak dihatimu

Dm Am

Jangan tahan rasa itu

A#

Nanti pasti ada sesal