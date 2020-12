Chord Gitar Lagu Buka Hati Yura Yunita, Lirik Lagu Buka Hati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Buka Hati dinyanyikan Yura Yunita.

[Intro]

D/G Dsus2/F# (2x)

[Verse 1]

D/G Dsus2/F#

Duhai diri

D/G

Ubahlah arusmu

D/G Dsus2/F#

Jadi arah

B Em

Yang dia sukai

Asus4 A

Rendahkanlah hatimu

[Verse 2]

D/G Dsus2/F#

Duhai alam

D/G

Hujani dia dengan

Dsus2/F#

Cinta dan

B Em

Hatinya yang terbuka

Asus4 A

Aku menyayanginya

[Chorus]

D G

Dan terbukalah hatimu

D/F#

Ada jalan untukku

Bm A

Milikimu, sayangimu

D G

Dan terbukalah hatimu

D/F#

Ada jalan untukku

Bm A

Milikimu, sayangimu, oh

[Intro]

D/G Dsus2/F# (2x)

[Verse 2]

D/G Dsus2/F#

Duhai alam

D/G

Hujani dia dengan

Dsus2/F#

Cinta dan

B Em

Hatinya yang terbuka

Asus4 A

Aku menyayanginya

[Chorus]

D G

Dan terbukalah hatimu

D/F#

Ada jalan untukku

Bm A

Milikimu, sayangimu, oh

D G

Dan terbukalah hatimu

D/F#

Ada jalan untukku

Bm A

Milikimu, sayangimu, oh

D G

Dan terbukalah hatimu

D/F#

Ada jalan untukku

Bm A

Milikimu, sayangimu, oh

D G

Dan terbukalah hatimu

D/F#

Ada jalan untukku

Bm A

Milikimu, sayangimu, oh

[Outro]

G D/F# Em

Biar reda hatiku

G D/F# Em

Akupunya kasih yang

G D/F# Em A

Lama kuramu untuk

D

Kamu

