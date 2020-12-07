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Chord Gitar Lagu Buku Ini Aku Pinjam Iwan Fals, Lirik Lagu Iwan Fals
chord gitar Buku Ini Aku Pinjam milik Iwan Fals serta lirik lagu Buku Ini Aku Pinjam.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Buku Ini Aku Pinjam milik Iwan Fals.
Serta, lirik lagu Buku Ini Aku Pinjam dalam kunci gitar atau chord Iwan Fals.
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C D Am Em
Biar tahu biar rasa
C D G
Cinta ini milik kita
C Bm Am D Em
C Bm Am
Di kantin depan kelasku
D D/F# G
Di sana kenal dirimu
C Bm Am
Yang kini tersimpan dihati
D C Em
Jalani kisah sembunyi
C Bm Am
Di halte itu kutunggu
D D/F# G G Am Bm C
Senyum manismu kekasih
C Bm Am
Usai dentang bel sekolah
D D/F# G F# Em
Kita nikmati yang ada
Em Bm
Seperti hari yang lain
Am D G
Kau senyum tersipu malu
Em Bm
Ketika kusapa engkau
C Bm Am
Genggamlah jari
C Bm Am D G
genggamlah hati ini
C Bm Am
Memang usia kita muda
D D/F# G G Am Bm C
Namun cinta soal hati
C Bm Am
Biar mereka bicara
D D/F# G
Telinga kita terkunci
Em Bm Am Em
Biar tau biar rasa
C D G
Maka tersenyumlah kasih
Em Bm Am Em
Tetap langkah jangan hentikan
C D G
Cinta ini milik kita
Em Bm C Em C D G
C Bm Am
Buku ini aku pinjam
D D/F# G
Kan kutulis sajak indah
C Bm Am
Hanya untukmu seorang
D D/F# G
Tentang mimpi mimpi malam
Itulah, chord gitar Buku Ini Aku Pinjam milik Iwan Fals serta lirik lagu Buku Ini Aku Pinjam dalam kunci gitar atau chord Iwan Fals. (Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)
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Biar tahu biar rasa
Cinta ini milik kita
Di kantin depan kelasku
Di sana kenal dirimu
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