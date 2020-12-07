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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Buku Ini Aku Pinjam Iwan Fals, Lirik Lagu Iwan Fals

chord gitar Buku Ini Aku Pinjam milik Iwan Fals serta lirik lagu Buku Ini Aku Pinjam.

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TRIBUNNEWS.COM/JEPRIMA
Ilustrasi. Simak, chord gitar Buku Ini Aku Pinjam milik Iwan Fals serta lirik lagu Iwan Fals. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Buku Ini Aku Pinjam milik Iwan Fals.

Serta, lirik lagu Buku Ini Aku Pinjam dalam kunci gitar atau chord Iwan Fals.

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C        D     Am   Em
Biar tahu biar rasa
C          D           G
Cinta ini milik kita

C Bm Am D Em

C                  Bm          Am
Di kantin depan kelasku
D            D/F#        G
Di sana kenal dirimu
C                    Bm           Am
Yang kini tersimpan dihati
D           C              Em
Jalani kisah sembunyi

C            Bm         Am
Di halte itu kutunggu
D              D/F#             G     G Am Bm C
Senyum manismu kekasih
C             Bm                Am
Usai dentang bel sekolah
D             D/F#          G   F# Em
Kita nikmati yang ada

Em                         Bm
Seperti hari yang lain
Am          D                    G
Kau senyum tersipu malu
Em                        Bm
Ketika kusapa engkau
C              Bm Am
Genggamlah jari

C            Bm   Am D G
genggamlah hati ini
C              Bm              Am
Memang usia kita muda
D                D/F#         G G Am Bm C
Namun cinta soal hati
C            Bm      Am
Biar mereka bicara

D           D/F#          G
Telinga kita terkunci
Em   Bm Am Em
Biar tau biar rasa
C                   D               G
Maka tersenyumlah kasih
Em      Bm            Am          Em
Tetap langkah jangan hentikan
C                D       G
Cinta ini milik kita

Em Bm C Em C D G

C           Bm         Am
Buku ini aku pinjam
D              D/F#           G
Kan kutulis sajak indah
C                Bm             Am
Hanya untukmu seorang
D                  D/F#                G
Tentang mimpi mimpi malam

Itulah, chord gitar Buku Ini Aku Pinjam milik Iwan Fals serta lirik lagu Buku Ini Aku Pinjam dalam kunci gitar atau chord Iwan Fals(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)

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Biar tahu biar rasa
Cinta ini milik kita
Di kantin depan kelasku
Di sana kenal dirimu
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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