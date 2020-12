Chord Gitar Lagu Demi Cinta Kerispatih, Lirik Lagu Demi Cinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Demi Cinta dinyanyikan Kerispatih.

Intro : C

C G

maaf ku telah menyakitimu

Am F

ku telah kecewakanmu

C G

bahkan ku sia-sia kan hidupku

Am F

dan ku bawa kau sperti diriku

Dm G

walau hati ini trus menangis

C F

menahan kesakitan ini

Dm G C

tapi kulakukan semua demi cinta

C G

akhirnya juga harus kurelakan

Am F

kehilangan cinta sejatiku

C G

segalanya tlah kuberikan

Am F

juga semua kekuranganku

Dm G

jika memang ini yang terbaik

C F

untuk diriku dan dirinya

Dm G C

kan kuterima semua demi cinta

Reff :

F G Am

jujur aku tak kuasa

Dm G C

saat terakhirku genggam tanganmu

F G Am

namun yang pasti terjadi

Dm G

kita mungkin tak bersama lagi

F G Am

bila nanti esok hari

Dm G C

kutemukan dirimu bahagia

F G Am

ijinkan aku titipkan

Dm G

rasa cinta kita selamanya

Musik : F Fm C Am Dm G

Kembali ke Reff

