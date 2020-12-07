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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Dilema Cherrybelle, Lirik Lagu Dilema

Chord gitar Dilema dinyanyikan Cherrybelle, serta lirik lagu Dilema dalam kunci gitar atau chord Cherrybelle.

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Chord Gitar Lagu Dilema Cherrybelle, Lirik Lagu Dilema 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dilema dinyanyikan Cherrybelle.

Termasuk, lirik lagu Dilema dalam kunci gitar atau chord Cherrybelle.

G     D/F#    Em
Tuhan tolong aku
   D           C     D      Bm7  E
Ku tak dapat menahan rasa didadaku
   C             G
Ingin aku memiliki
   C                D
Namun dia ada yang punya

G     D/F#   Em
Tuhan bantu aku

    D        C    D         Bm7 E
Ternyata dia kekasih sahabatku
C                      G
Entah apa yang harus ku katakan
          Am                  G
Hatiku bimbang jadi tak menentu

-
   C          Bm7-Em Am-D  G-Am-Bm7
Bukan maksud diriku melukai hatimu
   C         Bm7- Em
Namun aku juga wanita
      Am                D
Yang ingin merasakan cinta

* Reff

G           D/F#
Never never want you
Em             D
Really really love you
C    Bm7    C        D
Maafkan aku mengecewakanmu
G             D/F#
Really really love you
Em            D
Never never leave you
C    Bm7    C         D    G
Segera aku melupakan dirinya

Back To -
Back To * Reff

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dilema - Cherrybelle, Ternyata Dia Kekasih Sahabatku

Itulah, chord gitar Dilema dinyanyikan Cherrybelle, serta lirik lagu Dilema dalam kunci gitar atau chord Cherrybelle. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)

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Tuhan Tolong Aku
Never Never Want You
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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