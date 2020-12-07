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Chord Gitar Lagu Dilema Cherrybelle, Lirik Lagu Dilema
Chord gitar Dilema dinyanyikan Cherrybelle, serta lirik lagu Dilema dalam kunci gitar atau chord Cherrybelle.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dilema dinyanyikan Cherrybelle.
Termasuk, lirik lagu Dilema dalam kunci gitar atau chord Cherrybelle.
G D/F# Em
Tuhan tolong aku
D C D Bm7 E
Ku tak dapat menahan rasa didadaku
C G
Ingin aku memiliki
C D
Namun dia ada yang punya
G D/F# Em
Tuhan bantu aku
D C D Bm7 E
Ternyata dia kekasih sahabatku
C G
Entah apa yang harus ku katakan
Am G
Hatiku bimbang jadi tak menentu
-
C Bm7-Em Am-D G-Am-Bm7
Bukan maksud diriku melukai hatimu
C Bm7- Em
Namun aku juga wanita
Am D
Yang ingin merasakan cinta
* Reff
G D/F#
Never never want you
Em D
Really really love you
C Bm7 C D
Maafkan aku mengecewakanmu
G D/F#
Really really love you
Em D
Never never leave you
C Bm7 C D G
Segera aku melupakan dirinya
Back To -
Back To * Reff
Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dilema - Cherrybelle, Ternyata Dia Kekasih Sahabatku
Itulah, chord gitar Dilema dinyanyikan Cherrybelle, serta lirik lagu Dilema dalam kunci gitar atau chord Cherrybelle. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)
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