Chord Gitar Lagu Dilema Cherrybelle, Lirik Lagu Dilema 

G D/F# Em

Tuhan tolong aku

D C D Bm7 E

Ku tak dapat menahan rasa didadaku

C G

Ingin aku memiliki

C D

Namun dia ada yang punya

G D/F# Em

Tuhan bantu aku

D C D Bm7 E

Ternyata dia kekasih sahabatku

C G

Entah apa yang harus ku katakan

Am G

Hatiku bimbang jadi tak menentu

-

C Bm7-Em Am-D G-Am-Bm7

Bukan maksud diriku melukai hatimu

C Bm7- Em

Namun aku juga wanita

Am D

Yang ingin merasakan cinta

* Reff

G D/F#

Never never want you

Em D

Really really love you

C Bm7 C D

Maafkan aku mengecewakanmu

G D/F#

Really really love you

Em D

Never never leave you

C Bm7 C D G

Segera aku melupakan dirinya

Back To -

Back To * Reff

