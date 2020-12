Chord Gitar Lagu Kesayanganku Al Ghazali Feat Chelsea Shania, Lirik Lagu Kesayanganku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kesayanganku dinyanyikan Al Ghazali feat Chelsea Shania.

chord gitar atau chord Al Ghazali feat Chelsea Shania.

Intro : C G Am Em

F C Am G

C G

dengarlah cinta

Am Em

hatiku remuk redam

F C

jika tak ada kamu

Am G

menemani aku

C G

dengarlah cinta

Am Em

ku memanggil namamu

F C

di setiap malamku

Am G

ku memikirkan kamu

#)

Am F

aku sepi, sepi, sepi, sepi

G C

jika tak ada kamu

Am F

aku mati, mati, mati, mati

E Am

jika engkau pergi

Reff :

Am F

dengarlah kesayanganku

G C

jangan tinggalkan aku

F G C E

tak mampu.. jika ku tanpamu uuhu

Am F

dengarlah kesayanganku

G C

hidup matiku untukmu

F Dm G

ku mohon.. pertahankan aku

C G

dengarlah cinta

Am Em

hatiku remuk redam

F C

jika tak ada kamu

Am G

menemani aku

C G

dengarlah cinta

Am Em

ku memanggil namamu

F C

di setiap malamku

Am G

ku memikirkan kamu