Chord Gitar Lagu Love Is You Cherrybelle, Lirik Lagu Love Is You

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Love Is You dinyanyikan Cherrybelle.

Termasuk, lirik lagu Love Is You dalam kunci gitar atau chord Cherrybelle.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Silenced by The Night Keane, Lirik Lagu Silenced by The Night

Baca juga: Chord Gitar Lagu Teach Me How to Love Shawn Mendes

**

C Bm Em

Baby i love you, love you, love you so much

Am D C

since i found that love is you

G C

cinta satu kata penuh makna

D G

cinta bawa hati bahagia

Em Am

dari sekian juta keindahan dunia

Bm Em Am D G

di mata hatiku kaulah keindahan hidupku

* Reff

C Bm Em

baby i love you, love you, love you so much

Am D G

and i miss you, miss you when you’re gone

C Bm Em

baby i need you, need you, need you so much

Am D C

since i found that love is you

*

G C

cinta temani suka dan duka (huuu...)

D G

cinta bawa aku bahagia (bahagia..)

Em Am

dari sekian juta keindahan dunia

Bm Em

di mata hatiku (mata hatiku..)

Am D G

hanya kaulah yang aku cinta

* Reff