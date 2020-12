Chord Gitar Lagu Menunggu Kamu Anji, Lirik Lagu Menunggu Kamu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Menunggu Kamu dinyanyikan Anji.

Termasuk, lirik lagu Menunggu Kamu dalam kunci gitar atau chord Anji.

C G Am G

Ku selalu mencoba

F Em Dm

Untuk menguatkan hati

Em C F G

Dari kamu yang belum juga kembali

C G Am G

Ada satu keyakinan

F Em Dm

Yang membuatku bertahan

Em C F G

Penantian ini 'kan terbayar pasti

C E7

Lihat aku sayang

Am A Dm

Yang sudah berjuang menunggumu

A Dm G

Datang menjemputmu pulang

C E7

Ingat s'lalu sayang

Am A

Hatiku kau genggam

Dm Em

Aku tak 'kan pergi

F G C

Menunggu kamu di sini

C G Am G F G

C G Am G

Jika bukan kepadamu

F Em Dm

Aku tidak tahu lagi

Em C F G

Pada siapa rindu ini 'kan kuberi

Em C F G

Pada siapa rindu ini 'kan kuberi

C E7

Lihat aku sayang

Am A Dm

Yang sudah berjuang menunggumu

A Dm G

Datang menjemputmu pulang

C E7

Ingat s'lalu sayang

Am A

Hatiku kau genggam

Dm Em

Aku tak 'kan pergi

F G C

Menunggu kamu di sini

C Dm C G C Dm G

C E7

Lihat aku sayang

Am A Dm

Yang sudah berjuang menunggumu

A Dm G

Datang menjemputmu pulang

C E7

Ingat s'lalu sayang

Am A

Hatiku kau genggam

Dm Em F

Aku tak 'kan pergi

Dm Em

Aku tak 'kan pergi

F G C

Menunggu kamu di sini

Itulah, chord gitar Menunggu Kamu dinyanyikan Anji, serta lirik lagu Menunggu Kamu dalam kunci gitar atau chord Anji.