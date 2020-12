Chord Gitar Lagu Segala Bayangmu Ornito, Lirik Lagu Segala Bayangmu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Segala Bayangmu dinyanyikan Ornito.

Termasuk, lirik lagu Segala Bayangmu dalam kunci gitar atau chord Ornito.

Intro : C Em Dm G

C Em Dm G G

Am Em

senja di sore itu

F C -G/B

menemani kepergianmu

Am Em

saat kau ucap kata

F G

kau tak lagi bersamaku

Int. Am Em F

Am Em

perih yang ku rasa

F C -G/B

mungkin takkan pernah kau duga

Am Em

cinta yang dulu ada

F G

kini telah kau bawa

Reff I:

C G/B Am

cinta jangan tinggalkan aku

G F

karena takkan pernah ada

Em Dm G

cinta selain diri mu

C G/B Am

cinta kau duakan aku

G F

takkan sanggup ku menghapus

Em Dm G

segala bayangmu oh kekasihku

kekasihku

Musik : Am G C Dm E Am G F Fm G

Reff II:

C G/B Am

cinta jangan tinggalkan aku

G F

karena takkan pernah ada

Em Dm G

cinta selain dirimu

C G/B Am

cinta kau duakan aku

G F

takkan sanggup ku menghapus

Em Dm G

segala bayangmu oh kekasihku, kekasihku

C G/B Am

cinta jangan tinggalkan aku

G F

karena takkan pernah ada

Em Dm G

cinta selain dirimu

C G/B Am

jika kau tinggalkan aku

G F

takkan sanggup ku menghapus

Em Dm G

segala bayangmu oh kekasihku kembalilah

C G/B Am

cinta jangan tinggalkan aku

G F

karena takkan pernah ada

Em Dm G

cinta selain dirimu

C G/B Am

jika kau tinggalkan aku

G F

takkan sanggup ku menghapus

Em Dm G

segala bayangmu oh kekasihku

F Fm G C

kembalilah ohh kembalilah

