Potret Cantik Arsila Buah Hati Zaskia Gotik Banjir Pujian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pedangdut Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud melakukan pemotretan bayi untuk buah hati mereka. Intip deretan potret kecantikan Arsila Bungalia Sirkiani.

Penyanyi dangdut Zaskia Gotik kini sedang menikmati waktunya sebagai ibu setelah kelahiran sang buah hati pada Sabtu (7/11/2020).

Anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud diberi nama Arsila Bungalia Sirkiani.

Zaskia untuk kali pertama mereka menunjukkan wajah Arsila Bungalia Sirkiani tepat di momen akikahan sang anak, Jumat (20/11/2020).

Setelahnya, pelantun lagu Bang Jono tersebut mengabadikan potret sang anak dalam newborn photoshoot.

Intip deretan potret cantik dan menggemaskan Arsila.

Saksikan video berita selengkapnya di sini:

1. Sebut sang anak sebagai teman belanjanya kelak

@zaskia_gotix

“You know your a mom, when you go to the store for your self

and come out with bags full of things for your kids” ini teman belanja ku nanti