Unggah Foto Bersama Putri Bungsunya, Manuella Aziza Villareal, Sophia Latjuba Dipuji Awet Muda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru-baru ini Sophia Latjuba mengunggah hasil foto pemotretan bersama putri bungsunya, Manuella Aziza Villareal.

Foto tersebut memperlihakan kekompakan ibu dan anak yang rentang usianya hampir 35 tahun.

Adik dari Eva Celia itu pun juga tampak semakin dewasa.

Saat pemotretan, Sophia dan putrinya kompak mengenakan dress berwarna hitam.

Sophia sempat mengunggah video di balik layar pemotretan.

Ia mengaku bangga kepada putri bungsunya.

Layaknya model profesional meski usianya masih belia.

On set with my baby girl Manuella.

Couldn’t be more proud of my daughters.

Song credit: Closest Thing to Heaven/ Tears for Fears