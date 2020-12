Biodata Lee Hak Joo Pemeran Drama Korea Private Lives, Simak Sederet Drama Korea yang Dibintanginya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kamu penggemar drama Korea, berikut biodata Lee Hak Joo pemeran drama Korea Private Lives, simak perjalanan karier hingga sederet drama Korea yang dibintanginya.

Lee Hak Joo dikenal sebagai seorang aktor dari Korea Selatan.

Lee Hak Joo lahir pada 9 Januari 1989, Ia berkuliah di Universitas Hanyang.

Lee Hak Joo mulai dikenal saat ia membintangi drama The World of the Married.

Saat membintangi drama The World of the Married, Lee Hak Joo berperan sebagai Park In Gyu.

Kini ia berperan dalam drama Korea terbaru 2020 yang berjudul Private Lives.

Private Lives adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2020 yang dibintangi oleh Seohyun, Go Kyung-pyo, Kim Hyo-jin, Kim Young-min, dan Tae Won-seok.

Drama ini disiarkan di JTBC setiap Rabu dan Kamis pukul 21:30 mulai 7 Oktober hingga 26 November 2020 dan juga tersedia untuk penonton internasional melalui Netflix.

Lee Hak Joo mulai terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2012.

Ia berada di bawah agensi SM Entertainment.