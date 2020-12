Chord Gitar Demi Kita NOAH, Lirik Lagu Demi Kita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Demi Kita dinyanyikan NOAH serta lirik lagu Demi Kita dalam kunci gitar atau chord NOAH.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Teman Cintaku Devano Danendra Feat Aisyah Aqilah Azhar

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kompor Meleduk Benyamin Sueb, Jakarta Kebanjiran di Bogor Angin Ngamuk

[Intro] G C Em D C



G D Em C

Dalam pikiranku ini

G D Em C

Kau seakan telah hilang

G D Em C

Cinta di dalam hidupku

G D Em C

Kau tak pernah merasakan



Am Bm D

Dimanakah cinta, sentuhlah hatinya



Em D

Kau tak bisa merasakan

C Am D

Hingga cinta mendekati dirimu



G C

Nana nanana.. na

Em D C

Nananana.. na.. na na...

[Intro] G C Em D C



G D Em C

Cinta di dalam hidupmu

G D Em C

Kau tak pernah merasakan



Am Bm D

Dimanakah cinta, sentuhlah hatinya



Em D

Kau tak bisa merasakan

C Em Am D

Hingga cinta mendekati dirimu

Em D

Kau tak bisa menggapainya

C Em D

Biar cinta mendekati dirimu



G D

Biarkanlah cinta....

Em D

Memberimu rasa....



[Interlude] C D Em G

C D Em G

C D Em G

C D G



Em Bm D

Kau tak bisa merasakan

C C Am

Hingga cinta mendekati dirimu

Em Bm D

Kau tak bisa menggapainya

F# C Em D

Biar cinta mendekati dirimu



G Bm D

Biarkanlah cinta...

Em D

Memberimu rasa...

G D

Semua demi cinta...

Em D G

Semua demi kita....

Demikian, chord gitar Demi Kita dinyanyikan NOAH, serta lirik lagu Demi Kita dalam kunci gitar atau chord NOAH. (Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)