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Chord Gitar Lagu Dia Tahta Band, Lirik Lagu Dia
Simak, chord gitar Dia dinyanyikan Tahta Band. Termasuk, lirik lagu Dia dalam kunci gitar atau chord Tahta Band.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dia dinyanyikan Tahta Band.
Termasuk, lirik lagu Dia dalam kunci gitar atau chord Tahta Band.
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[intro] G
G D Em C
Dia oh dia tinggalkan cerita
G D Em C
Membekas dan tak pernah pergi
G D Em C
Dia oh dia yang aku cintai
Em D C
Tak bisa ku genggam lagi
[chorus]
D G D
Saat resah tak berganti
Em C
saat beribu jalan
G D C
Dia kan tetap dia kan tetap di hati
G D Em C
Dia oh dia yang telah melukai
G D Em C
Membekas dan tak pernah pergi
G D Em C
Dia oh dia yang aku cintai
Em D C
Tak bisa ku genggam lagi
[chorus]
D G D
Saat resah tak berganti
Em C
saat beribu jalan
G D C
Dia kan tetap dia kan tetap di hati
D G D
Walau resah tak berganti
Em C
walau beribu jalan
G D C
Dia kan tetap dia kan tetap di hati
[solo] Em D C 2x
[chorus]
D G D
Saat resah tak berganti
Em C
saat beribu jalan
G D C
Dia kan tetap dia kan tetap di hati
D G D
Walau resah tak berganti
Em C
walau beribu jalan
G D C
Dia kan tetap dia kan tetap abadi
Em D C
Dia kan tetap dia kan tetap abadi
Itulah, chord gitar Dia dinyanyikan Tahta Band, serta lirik lagu Dia dalam kunci gitar atau chord Tahta Band.
(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)
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Dia oh dia tinggalkan cerita
Membekas dan tak pernah pergi
Saat resah tak berganti
saat beribu jalan
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