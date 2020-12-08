Breaking News:

Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Dia Tahta Band, Lirik Lagu Dia

Simak, chord gitar Dia dinyanyikan Tahta Band. Termasuk, lirik lagu Dia dalam kunci gitar atau chord Tahta Band.

zoom-inlihat foto Chord Gitar Lagu Dia Tahta Band, Lirik Lagu Dia
YouTube.com
Ilustrasi Tahta Band. Chord Dia dinyanyikan Tahta Band, serta lirik lagu Dia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dia dinyanyikan Tahta Band.

Termasuk, lirik lagu Dia dalam kunci gitar atau chord Tahta Band.

Baca juga: Chord Gitar Dengan NafasMu Ungu, Lirik Lagu Dengan NafasMu

Baca juga: Chord Gitar Lagu Remuk Jantungku Geisha, Lirik Lagu Remuk Jantungku

[intro] G

  G      D     Em         C
Dia oh dia tinggalkan cerita
   G             D         Em C
Membekas dan tak pernah pergi
  G      D      Em       C
Dia oh dia yang aku cintai
    Em      D         C
Tak bisa ku genggam lagi

[chorus]
D      G             D
Saat resah tak berganti
        Em    C
saat beribu jalan
          G              D       C
Dia kan tetap dia kan tetap di hati

  G      D        Em        C
Dia oh dia yang telah melukai
   G             D         Em C
Membekas dan tak pernah pergi
  G      D       Em      C
Dia oh dia yang aku cintai
    Em      D         C
Tak bisa ku genggam lagi

[chorus]
D      G             D
Saat resah tak berganti
        Em    C
saat beribu jalan
          G              D       C
Dia kan tetap dia kan tetap di hati
D       G             D
Walau resah tak berganti
        Em      C
walau beribu jalan
          G              D       C
Dia kan tetap dia kan tetap di hati

[solo] Em D C 2x

[chorus]
D      G             D
Saat resah tak berganti
        Em    C
saat beribu jalan
          G              D       C
Dia kan tetap dia kan tetap di hati
D       G             D
Walau resah tak berganti
        Em      C
walau beribu jalan
          G              D       C
Dia kan tetap dia kan tetap abadi
          Em             D       C
Dia kan tetap dia kan tetap abadi

Itulah, chord gitar Dia dinyanyikan Tahta Band, serta lirik lagu Dia dalam kunci gitar atau chord Tahta Band.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)

Tags
chord gitar Dia
chord Dia
Dia chord
chord lagu Dia
Dia
kunci gitar Dia
lirik lagu Dia
chord gitar Tahta Band
chord Tahta Band
Tahta Band
chord gitar
kunci gitar
chord lagu
chord dan lirik
chord
Dia oh dia tinggalkan cerita
Membekas dan tak pernah pergi
Saat resah tak berganti
saat beribu jalan
Tribunlampung.co.id
Berita Terkait :#Chord Gitar
Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Rekaman Suara Detik-detik Baku Tembak Polisi dengan Simpatisan Rizieq Shihab: Lari Ada yang Ketembak
Rekaman Suara Detik-detik Baku Tembak Polisi dengan Simpatisan Rizieq Shihab: Lari Ada yang Ketembak
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan