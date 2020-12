Chord Gitar Lagu Dia Tahta Band, Lirik Lagu Dia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dia dinyanyikan Tahta Band.

Termasuk, lirik lagu Dia dalam kunci gitar atau chord Tahta Band.

[intro] G

G D Em C

Dia oh dia tinggalkan cerita

G D Em C

Membekas dan tak pernah pergi

G D Em C

Dia oh dia yang aku cintai

Em D C

Tak bisa ku genggam lagi

[chorus]

D G D

Saat resah tak berganti

Em C

saat beribu jalan

G D C

Dia kan tetap dia kan tetap di hati

G D Em C

Dia oh dia yang telah melukai

G D Em C

Membekas dan tak pernah pergi

G D Em C

Dia oh dia yang aku cintai

Em D C

Tak bisa ku genggam lagi

[chorus]

D G D

Saat resah tak berganti

Em C

saat beribu jalan

G D C

Dia kan tetap dia kan tetap di hati

D G D

Walau resah tak berganti

Em C

walau beribu jalan

G D C

Dia kan tetap dia kan tetap di hati

[solo] Em D C 2x

[chorus]

D G D

Saat resah tak berganti

Em C

saat beribu jalan

G D C

Dia kan tetap dia kan tetap di hati

D G D

Walau resah tak berganti

Em C

walau beribu jalan

G D C

Dia kan tetap dia kan tetap abadi

Em D C

Dia kan tetap dia kan tetap abadi

