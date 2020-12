Chord Gitar Lagu Permintaan Hati Letto, Lirik Lagu Permintaan Hati 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Permintaan Hati dinyanyikan Letto.

Termasuk, lirik lagu Permintaan Hati dalam kunci gitar atau chord Letto.

**

Am

terbuai aku hilang

Dm

terjatuh aku dalam

Em F

keindahan penantian

Am

terucap keraguan hati

Dm

yang bimbang

Em

yang terhalang

F G

kepastian cinta

F G

aku... hilang...

F G

aku... hilang...

Am

tersebut kabut malam

Dm

terbiasnya harapan

Em

yang tersimpan

F G

sejuta tertuang

Am

terasa kerinduan hati

Dm

yang bimbang

Em

yang terhempas

F G

kepastian cinta

C Am

dengarkanlah permintaan hati

F G

yang teraniaya sunyi

Am G

dan berikanlah arti pada hidupku

F

yang terhempas

G

yang terlepas

C Am

pelukanmu bersamamu

G# A#

dan tanpamu aku hilang

C

selalu

* End

F G F G F G

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Permintaan Hati - Letto

Itulah, chord gitar Permintaan Hati dinyanyikan Letto, serta lirik lagu Permintaan Hati dalam kunci gitar atau chord Letto. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)