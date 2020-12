Chord Gitar Lagu Remuk Jantungku Geisha, Lirik Lagu Remuk Jantungku 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Remuk Jantungku dinyanyikan Geisha.

Termasuk, lirik lagu Remuk Jantungku dalam kunci gitar atau chord Geisha.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Undangan Mantan Siti Badriah

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik When Youre Gone Avril Lavigne, I Always Needed Time On My Own

[intro] C Am F

C Am

sulit ku kira kehilangannya

F

sakit terasa memikirkannya

C Am

hancur warasku kau tlah berlalu

F

tinggalkan aku begitu

C Am F

rapuh hidupku remuk jantungku

C Am

semua salahku tak jaga dirimu

F

untuk hatiku sungguh ku tak sanggup

C Am

semua terjadi seperti mimpi

F G

mimpi burukku kehilanganmu

[chorus]

F G

karena kamu nyawaku

Am C

karena kamu nafasku

F G

karena kamu jantungku

Am

karena kamu

F G Am

rapuh hidupku remuk jantungku

F G Am

rapuh hidupku remuk jantungku

C Am

semua salahku tak jaga dirimu

F

untuk hatiku sungguh ku tak sanggup

C Am

semua terjadi seperti mimpi

F G

mimpi burukku kehilanganmu

[chorus]

F G

karena kamu nyawaku

Am C

karena kamu nafasku

F G

karena kamu jantungku

Am

karena kamu

F G

tanpa kamu ku lemah

Am C

tanpa kamu ku resah

F G

tanpa kamu ku gundah

Am

tanpa kamu

F G Am

rapuh hidupku remuk jantungku

F G C

rapuh hidupku remuk jantungku

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul CHORD LAGU Remuk Jantungku - Geisha: 'Tanpa Kamu Ku Lemah'

Itulah, chord gitar Remuk Jantungku dinyanyikan Geisha, serta lirik lagu Remuk Jantungku dalam kunci gitar atau chord Geisha. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)